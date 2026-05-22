Главные заявления Путина об ударе ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске

Главные заявления Путина об ударе ВСУ по общежитию колледжа в СтаробельскеПрезидент выступил на встрече с выпускниками программы «Время героев»
Президент РФ Владимир Путин в Екатерининском зале кремля провел встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев».
«Ведомости» собрали главное из его выступления.
Об атаке ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР
Путин высказался о беспилотных ударах со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР. Шесть человек погибли, 39 пострадали. Президент сказал, что ему доложили о 15 пропавших без вести, продолжается разбор завалов.
Он назвал эти атаки не случайными – это был террористический удар. Президент подчеркнул, что рядом с учреждением нет объектов военного назначения, спецслужб или родственных с ним служб. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов со стороны Киева, так как они сами становятся соучастниками преступлений.
По его словам, Киеву нужны такие преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте, а затем вызвать реакцию России. После этого Киев все обострения и последствия подобных атак сваливает на Москву, сказал Путин, добавив, что такое уже «не раз проходили».
Путин отметил, что власти РФ сделают все, чтобы помочь пострадавшим и их семьям. Детали атаки расследуют, сделают соответствующие выводы, добавил он. Президент отметил, что дал поручение МИД РФ сообщить о преступлении Украины международному сообществу. Однако, по его словам, в подобных ситуациях невозможно ограничиться одними заявлениями. Минобороны РФ получило приказ представить предложения по ответу на удар ВСУ.
Что происходит на Украине
Российский лидер обратил внимание, что ситуация для ВСУ на фронте превращается в катастрофическую из-за дезертирства, которое приобретает масштабный характер. Он отметил, что не помогает и насильственная мобилизация, и западная помощь.
Украинская власть, заявил Путин, ворует на всем, дело даже дошло до военного имущества и средств индивидуальной защиты. «Ситуация для правящей верхушки усугубляется и разлагающей общество, всепоглощающей коррупцией, которая покрывается главарями режима», – сказал он.
О выпускниках программы «Время героев»
Путин отметил, что выпускники «Времени героев» должны быть в числе будущих руководителей в России. Такие люди, по словам президента, прошли через горнило суровых испытаний военными действиями и доказали преданность Родине и готовность к самопожертвованию. Именно в такие руки нужно передавать будущее России, добавил глава государства. Он призвал выпускников не забывать о том, что такое боевое братство.
Руководство страны будет поддерживать их в выборах в Госдуму, добавил Путин.
Об информационном пространстве и молодежи
Путин заметил, что сегодняшнее информационное пространство очень сложное, так как «забито хламом». По его словам, это очень опасная ситуация для молодежи, так как сложно фильтровать все, что есть в интернете. Борьба за воспитание детей – это новый фронт, заявил президент. Он назвал бюрократизм и формализм главными врагами воспитателя.