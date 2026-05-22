Путин: сегодняшнее информационное пространство «забито всяким хламом»
Современное информационное пространство остается сложным и «забито всяким хламом», что создает риски для молодежи. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками программы «Время героев».
«А для молодых людей очень опасная ситуация, потому что, извините, фильтровать все, что там есть, очень сложно. Но это возможно», – сказал Путин.
По словам главы государства, важную роль в таких условиях играет личный пример. Он отметил, что одно дело, когда что-либо говорит «какой-то дядя», и другое – когда мнение высказывает боевой офицер со званием Героя России. Президент подчеркнул, что таким людям сложно что-либо возразить.
Путин 22 мая проводит встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев». Участники, приехавшие в Кремль, уже работают на управленческих должностях в государственных структурах, общественных организациях и бизнесе. Обучение в рамках первого потока программы, стартовавшего весной 2024 г., завершили 82 человека. Из них 70 уже получили различные назначения.