Число погибших при ударе по общежитию в ЛНР выросло до 12

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва организует для иностранных журналистов поездку на место удара в Старобельске. Такое решение принято из-за распространенной накануне в Совете Безопасности ООН, по словам дипломата, «откровенной лжи западников» о том, что удара якобы не было.