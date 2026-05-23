Число погибших при ударе по общежитию в ЛНР выросло до 12
Число погибших при атаке на общежитие в Старобельске в ЛНР выросло до 12 человек, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Всего пострадало 48 человек, сообщает ведомство.
22 мая БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва организует для иностранных журналистов поездку на место удара в Старобельске. Такое решение принято из-за распространенной накануне в Совете Безопасности ООН, по словам дипломата, «откровенной лжи западников» о том, что удара якобы не было.