Число погибших при взрыве на шахте в Китае возросло до 90

Число погибших в результате взрыва газа на угольной шахте на севере Китая возросло до 90 человек. Об этом сообщил CNN.

В момент взрыва под землей находились почти 250 человек. К утру 23 мая удалось эвакуировать не менее 201 шахтера. Позже сообщалось, что 123 пострадавших проходят лечение в больницах.

Судьба части работников шахты остается неизвестной. Причины взрыва устанавливаются.

Взрыв внутри угольной шахты в городе Чанчжи китайской провинции Шаньси произошел вечером 22 мая (мск), когда под землей находились 247 рабочих. Агентство «Синьхуа» сообщило, что уровень угарного газа в шахте превысил пределы допустимого.

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал спасти всех пропавших без вести. Он также заявил о проведении тщательного расследования причины происшествия «с привлечением к ответственности в соответствии с законом».

