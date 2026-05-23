Рубио прибыл в Индию для переговоров по Quad

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Индию с четырехдневным визитом, сообщает Associated Press. Основной целью поездки станет участие в министерской встрече альянса Quad, в который помимо США и Индии входят Австралия и Япония. Встреча запланирована 26 мая в Нью-Дели. Как пишет агентство, визит проходит в контексте усилий Вашингтона восстановить отношения с Нью-Дели, которые ухудшились из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа.

Визит начался с посещения восточного города Колката, где Рубио побывал в штаб-квартире организации милосердия. Затем госсекретарь отправился в столицу, где провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как сообщил офис индийского премьера, Рубио изложил американскую позицию по региональным и глобальным вопросам, включая ситуацию в Западной Азии.

Посол США в Индии Серхио Гор в соцсетях сообщил, что Рубио передал Моди приглашение от Трампа посетить Белый дом в ближайшем будущем. 24 мая у госсекретаря запланирована двусторонняя встреча с главой МИД Индии Субрахманьямом Джайшанкаром. Основное внимание на переговорах будет уделено углублению сотрудничества в сферах безопасности, торговли и критически важных технологий.

Одной из ключевых тем встречи Quad станет ситуация в Южно-Китайском море. Альянс неоднократно обвинял Китай в демонстрации военной мощи и агрессивных территориальных претензиях. Пекин, в свою очередь, называет Quad попыткой сдержать экономический рост и влияние Китая, а свои военные действия – оборонительными.

В апреле Китай усилил контроль над входом в район рифа Скарборо в Южно-Китайском море, используя суда и плавучий барьер. Риф Скарборо считается одним из наиболее спорных районов в регионе. Он расположен в исключительной экономической зоне Филиппин, но Пекин также претендует на него и фактически контролирует территорию с 2012 г.

