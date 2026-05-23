Рубио прибыл в Индию для переговоров по Quad

В апреле Китай усилил контроль над входом в район рифа Скарборо в Южно-Китайском море, используя суда и плавучий барьер. Риф Скарборо считается одним из наиболее спорных районов в регионе. Он расположен в исключительной экономической зоне Филиппин, но Пекин также претендует на него и фактически контролирует территорию с 2012 г.