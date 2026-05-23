Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,53+0,91%MGTS1 410+1,73%KUZB0,03-0,5%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,03+0,06%
Главная / Политика /

Глава генштаба Чехии Рехка призвал ЕС готовиться к войне с РФ

Ведомости

Глава чешского генштаба Карел Рехка назвал Россию угрозой для Евросоюза и призвал готовиться к войне. Об этом он заявил в интервью Politico.

«Россия является угрозой и представляет для нас наибольшую опасность», – подчеркнул политик.

Глава генштаба также подчеркнул необходимость значительного увеличения военных расходов Чехии – значительно выше 2% ВВП, которые ранее были целевым показателем НАТО. При этом оборонный бюджет страны стал предметом спора между президентом Петром Павелом и премьер-министром Андреем Бабишем, который изначально предлагал сократить расходы до 1,8% ВВП, несмотря на обещание Праги довести их до 3,5% к 2035 г.

Министр обороны Чехии Яромир Зуна в мае заявил, что Прага планирует увеличить оборонный бюджет перед предстоящим саммитом НАТО в Анкаре. «Нам нужно подняться выше 2%, иначе ни одно из обещаний правительства о противовоздушной обороне или поддержке оборонной промышленности не будет выполнено», – подчеркнул Рехка.

22 мая британский командный центр НАТО занял заброшенную платформу на станции лондонского метро «Чаринг-Кросс», чтобы использовать ее в качестве подземного штаба для имитации операции по нанесению «глубокого удара» по России в случае ее нападения на союзников. Операция носит название «Аркадный удар». 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте