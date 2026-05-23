Глава генштаба Чехии Рехка призвал ЕС готовиться к войне с РФ

Глава генштаба также подчеркнул необходимость значительного увеличения военных расходов Чехии – значительно выше 2% ВВП, которые ранее были целевым показателем НАТО. При этом оборонный бюджет страны стал предметом спора между президентом Петром Павелом и премьер-министром Андреем Бабишем, который изначально предлагал сократить расходы до 1,8% ВВП, несмотря на обещание Праги довести их до 3,5% к 2035 г.