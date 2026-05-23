Глава генштаба Чехии Рехка призвал ЕС готовиться к войне с РФ
Глава чешского генштаба Карел Рехка назвал Россию угрозой для Евросоюза и призвал готовиться к войне. Об этом он заявил в интервью Politico.
«Россия является угрозой и представляет для нас наибольшую опасность», – подчеркнул политик.
Глава генштаба также подчеркнул необходимость значительного увеличения военных расходов Чехии – значительно выше 2% ВВП, которые ранее были целевым показателем НАТО. При этом оборонный бюджет страны стал предметом спора между президентом Петром Павелом и премьер-министром Андреем Бабишем, который изначально предлагал сократить расходы до 1,8% ВВП, несмотря на обещание Праги довести их до 3,5% к 2035 г.
Министр обороны Чехии Яромир Зуна в мае заявил, что Прага планирует увеличить оборонный бюджет перед предстоящим саммитом НАТО в Анкаре. «Нам нужно подняться выше 2%, иначе ни одно из обещаний правительства о противовоздушной обороне или поддержке оборонной промышленности не будет выполнено», – подчеркнул Рехка.
22 мая британский командный центр НАТО занял заброшенную платформу на станции лондонского метро «Чаринг-Кросс», чтобы использовать ее в качестве подземного штаба для имитации операции по нанесению «глубокого удара» по России в случае ее нападения на союзников. Операция носит название «Аркадный удар».