Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,53+0,91%MGTS1 410+1,73%KUZB0,03-0,5%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,03+0,06%
Главная / Политика /

Издатель NYT обвинил СМИ в «капитуляции» перед администрацией Трампа

Ведомости

Издатель The New York Times Артур Сульцбергер обвинил ряд американских СМИ в «капитуляции» перед администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

Сульцбергер заявил, что некоторые издания идут на уступки Белому дому, чтобы «умиротворить администрацию или продвинуть собственные бизнес-интересы». По его словам, отдельные СМИ урегулировали «выигрышные дела» с Трампом, смягчили редакционную политику в отношении Белого дома и начали использовать предпочитаемую президентом терминологию, включая замену названия Мексиканского залива на «Залив Америки». «Такая капитуляция, даже в мелочах, лишь подталкивает администрацию к дальнейшим атакам на прессу», – подчеркнул издатель NYT.

Сульцбергер также заявил, что Трамп использует «все более широкий набор инструментов и полномочий» для давления на СМИ более агрессивно, чем предыдущие американские лидеры. При этом он поддержал ряд медиа, включая The Wall Street Journal, Associated Press и NPR, которые продолжают оспаривать действия администрации в судах.

18 мая Трамп раскритиковал американские СМИ, обвинив их в готовности представить Иран победителем даже в случае капитуляции Тегерана перед США. Он назвал The New York Times, CNN и The Wall Street Journal «представителями фейковых новостей».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь