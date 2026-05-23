Издатель NYT обвинил СМИ в «капитуляции» перед администрацией Трампа
Издатель The New York Times Артур Сульцбергер обвинил ряд американских СМИ в «капитуляции» перед администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.
Сульцбергер заявил, что некоторые издания идут на уступки Белому дому, чтобы «умиротворить администрацию или продвинуть собственные бизнес-интересы». По его словам, отдельные СМИ урегулировали «выигрышные дела» с Трампом, смягчили редакционную политику в отношении Белого дома и начали использовать предпочитаемую президентом терминологию, включая замену названия Мексиканского залива на «Залив Америки». «Такая капитуляция, даже в мелочах, лишь подталкивает администрацию к дальнейшим атакам на прессу», – подчеркнул издатель NYT.
Сульцбергер также заявил, что Трамп использует «все более широкий набор инструментов и полномочий» для давления на СМИ более агрессивно, чем предыдущие американские лидеры. При этом он поддержал ряд медиа, включая The Wall Street Journal, Associated Press и NPR, которые продолжают оспаривать действия администрации в судах.
18 мая Трамп раскритиковал американские СМИ, обвинив их в готовности представить Иран победителем даже в случае капитуляции Тегерана перед США. Он назвал The New York Times, CNN и The Wall Street Journal «представителями фейковых новостей».