Издатель NYT обвинил СМИ в «капитуляции» перед администрацией Трампа

Сульцбергер заявил, что некоторые издания идут на уступки Белому дому, чтобы «умиротворить администрацию или продвинуть собственные бизнес-интересы». По его словам, отдельные СМИ урегулировали «выигрышные дела» с Трампом, смягчили редакционную политику в отношении Белого дома и начали использовать предпочитаемую президентом терминологию, включая замену названия Мексиканского залива на «Залив Америки». «Такая капитуляция, даже в мелочах, лишь подталкивает администрацию к дальнейшим атакам на прессу», – подчеркнул издатель NYT.