Трамп обвинил американские СМИ в проиранской позиции
Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ, обвинив их в готовности представить Иран победителем даже в случае капитуляции Тегерана перед США. Об этом он написал в TruthSocial.
Трамп перечислил The New York Times, CNN и The Wall Street Journal, назвав их «представителями фейковых новостей».
По словам Трампа, даже если Иран признает поражение, капитулирует и подпишет все необходимые документы, американские медиа все равно будут утверждать, что Тегеран «одержал блестящую победу» над Соединенными Штатами.
«Думократы и СМИ окончательно заблудились. Они совсем сошли с ума!» – заявил Трамп.
В августе 2025 г. Трамп заявил, что «фейковые СМИ» и «их партнеры-демократы» называют унизительным передачу территорий одной страны другой. Так он прокомментировал освещение вопросов урегулирования украинского конфликта. Он предположил, что если бы Россия отдала США «Москву и Санкт-Петербург, а также все вокруг них на тысячу миль», то фейковые СМИ заявили бы, что это унизительный день для Трампа и худший день в истории страны.