Трамп обвинил американские СМИ в проиранской позиции

В августе 2025 г. Трамп заявил, что «фейковые СМИ» и «их партнеры-демократы» называют унизительным передачу территорий одной страны другой. Так он прокомментировал освещение вопросов урегулирования украинского конфликта. Он предположил, что если бы Россия отдала США «Москву и Санкт-Петербург, а также все вокруг них на тысячу миль», то фейковые СМИ заявили бы, что это унизительный день для Трампа и худший день в истории страны.