Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,53+0,91%MGTS1 410+1,73%KUZB0,03-0,5%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,03+0,06%
Главная / Политика /

Экс-сенатора Думу арестовали по делу о мошенничестве

Ведомости

Замоскворецкий районный суд арестовал экс-сенатора Василия Думу и адвоката Дмитрия Клеточкина, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Думу и Клеточкина обвиняют в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сгоровору в особо крупном размере. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2026 г.

Как передает «Интерфакс», основанием для уголовного преследования Клеточкина послужили мошеннические манипуляции с долговыми обязательствами сенатора Думы, размер которых составил более 20 млн руб.

Клеточкин был адвокатом основателя инвестфонда Baring Vostok американца Майкла Калви. В феврале 2019 г. Калви арестовали в Москве по подозрению в мошенничестве. Позже его дело переквалифицировали. В итоге Калви судили в связи с растратой средств банка «Восточный». Его приговорили к 5,5 года условно в августе 2021 г. Потом срок сократили до 4 лет и 4 месяцев. В мае 2024 г. судимость с основателя фонда Baring Vostok сняли.

Дума был сенатором от Костромской области в 2004-2011 гг.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её