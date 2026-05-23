Экс-сенатора Думу арестовали по делу о мошенничестве

Клеточкин был адвокатом основателя инвестфонда Baring Vostok американца Майкла Калви. В феврале 2019 г. Калви арестовали в Москве по подозрению в мошенничестве. Позже его дело переквалифицировали. В итоге Калви судили в связи с растратой средств банка «Восточный». Его приговорили к 5,5 года условно в августе 2021 г. Потом срок сократили до 4 лет и 4 месяцев. В мае 2024 г. судимость с основателя фонда Baring Vostok сняли.