Экс-сенатора Думу арестовали по делу о мошенничестве
Замоскворецкий районный суд арестовал экс-сенатора Василия Думу и адвоката Дмитрия Клеточкина, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Думу и Клеточкина обвиняют в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сгоровору в особо крупном размере. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2026 г.
Клеточкин был адвокатом основателя инвестфонда Baring Vostok американца Майкла Калви. В феврале 2019 г. Калви арестовали в Москве по подозрению в мошенничестве. Позже его дело переквалифицировали. В итоге Калви судили в связи с растратой средств банка «Восточный». Его приговорили к 5,5 года условно в августе 2021 г. Потом срок сократили до 4 лет и 4 месяцев. В мае 2024 г. судимость с основателя фонда Baring Vostok сняли.
Дума был сенатором от Костромской области в 2004-2011 гг.