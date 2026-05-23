CBS: директор ЦРУ взял на встречу с кубинцами участника захвата Мадуро

В Гаване глава ЦРУ встречался с Раулем Родригесом Кастро, внуком бывшего кубинского президента Рауля Кастро. Менее чем через неделю после встречи в Федеральном суде США было обнародовано обвинительное заключение против 94-летнего Кастро, которого обвиняют в убийстве и заговоре в связи с уничтожением кубинскими силами двух самолетов в 1996 г. В ЦРУ заявили, что Рэтклифф передал кубинским чиновникам послание: США готовы к серьезному диалогу по экономике и безопасности, «но только если Куба проведет фундаментальные изменения» и перестанет быть «убежищем для противников в Западном полушарии».