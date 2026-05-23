Главная / Политика /

CBS: директор ЦРУ взял на встречу с кубинцами участника захвата Мадуро

Ведомости

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Гавану на прошлой неделе брал с собой руководителя подразделения, участвовавшего в январской операции США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на несколько источников.

Рэтклифф специально представил кубинцам этого оперативника как человека, убившего их людей в Венесуэле, – Гавана заявила о гибели 32 своих военных и полицейских в ходе той операции. В ЦРУ отказались от комментариев.

В Гаване глава ЦРУ встречался с Раулем Родригесом Кастро, внуком бывшего кубинского президента Рауля Кастро. Менее чем через неделю после встречи в Федеральном суде США было обнародовано обвинительное заключение против 94-летнего Кастро, которого обвиняют в убийстве и заговоре в связи с уничтожением кубинскими силами двух самолетов в 1996 г. В ЦРУ заявили, что Рэтклифф передал кубинским чиновникам послание: США готовы к серьезному диалогу по экономике и безопасности, «но только если Куба проведет фундаментальные изменения» и перестанет быть «убежищем для противников в Западном полушарии».

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявлял, что действия США в отношении Кастро являются неправомерными и политически мотивированными. Кубинский лидер назвал обвинения Вашингтона в адрес Кастро «политическим маневром», не имеющим юридических оснований.

