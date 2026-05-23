Средства ПВО за шесть часов сбили 11 беспилотников
В период с 14:00 по 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской областей и Краснодарского края.
23 мая поселок Борисовка Борисовского округа Белгородской области дважды подвергся ракетным обстрелам со стороны ВСУ.
Минобороны РФ также сообщало, что средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 800 БПЛА самолетного типа за сутки. Потери ВСУ за сутки составили порядка 1210 военнослужащих на всех направлениях спецоперации.