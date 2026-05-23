Минобороны сообщило об уничтожении 800 беспилотников за сутки
Средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 800 БПЛА самолетного типа за сутки. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1210 военнослужащих на всех направлениях спецоперации, отметило ведомство.
Ночью 23 мая средства ПВО РФ уничтожили 348 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом. ПВО работала также над Краснодарским краем, Ростовской областью, Крымом, Татарстаном. БПЛА уничтожали над Азовским и Черным морями.
Силы ПВО также с 07:00 до 09:00 мск перехватили и уничтожили 17 украинских БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что четыре беспилотника были сбиты над Москвой.