Президент Чехии Павел призвал НАТО «отключить РФ» от интернета
Президент Чехии Петр Павел предложил НАТО рассмотреть «асимметричные» меры против России, включая отключение страны от глобального интернета. Об этом он заявил в интервью The Guardian.
«НАТО стоит рассмотреть асимметричные меры… Например, отключение интернета или спутников, или исключение российских банков из финансовой системы», – сказал он.
По мнению политика, такие шаги покажут России решительность альянса. При этом чешски президент не уточнил, какими техническими или политическими средствами НАТО может реализовать эти предложения.
Павел также отметил, что меры воздействия на Москву должны быть «чувствительными, но не ведущими к гибели людей», чтобы принудить РФ к переговорам.
23 мая глава чешского генштаба Карел Рехка назвал Россию угрозой для Евросоюза и призвал готовиться к войне. Он также подчеркнул необходимость значительного увеличения военных расходов Чехии – значительно выше 2% ВВП, которые ранее были целевым показателем НАТО.