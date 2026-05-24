Минобороны отчиталось об уничтожении 33 дронов за ночь
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и ликвидировали 33 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Вологодская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская области, Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым
23 мая Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 800 БПЛА самолетного типа за сутки. Потери ВСУ за сутки составили порядка 1210 военнослужащих на всех направлениях спецоперации.