В Пакистане 16 человек погибли в результате подрыва поезда
В Пакистане в результате взрыва на железнодорожных путях погибли более 16 человек, еще несколько получили ранения, сообщает Associated Press of Pakistan.
Взрыв произошел в Кветте от района Чаман Пхатак, когда поезд с пассажирами проезжал через этот район. Люди в поезде направлялись в свои районы, чтобы отпраздновать праздник Ид, сообщили источники. В результате взрыва повреждены автомобили, припаркованные вдоль путей.
Как пишет Associated Press, взрыв был такой силы, что два вагона поезда перевернулись и загорелись, в воздух поднялся густой черный дым. Врачи местных больниц сообщили, что к ним поступило более 30 раненых, несколько из них находятся в критическом состоянии. Представитель правительства Белуджистана Бабар Юсуфзай заявил, что власти все еще расследуют взрыв, но не предоставил никаких дополнительных подробностей.
Никто пока не взял на себя ответственность за нападение.