Причиной смерти мэра Нальчика Ахохова могла стать тромбоэмболия

Следователи организовали процессуальную проверку по факту смерти мэра Нальчика и устанавливают обстоятельства его смерти. По данным ведомства, Ахохова обнаружили без признаков жизни. Следователи опрашивают коллег, родственников, а также тех, кто был в близком окружении мэра.