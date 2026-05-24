Политика

Причиной смерти мэра Нальчика Ахохова могла стать тромбоэмболия

Смерть 54-летнего мэра Нальчика Таймураза Ахохова наступила, предположительно, из-за тромбоэмболии, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы КБР. Сообщается, что Ахохов скоропостижно скончался у себя дома.

Следователи организовали процессуальную проверку по факту смерти мэра Нальчика и устанавливают обстоятельства его смерти. По данным ведомства, Ахохова обнаружили без признаков жизни. Следователи опрашивают коллег, родственников, а также тех, кто был в близком окружении мэра.

Похороны Ахохова пройдут 25 мая.

Ахохов возглавлял Нальчик с 2018 г. До этого, с марта 2015 г., был заместителем министра труда, занятости и социальной защиты КБР.

