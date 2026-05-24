Путин: для РФ важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны

Путин: для РФ важно строительство межконфессиональных отношений внутри страныПрезидент поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Для России очень важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны. Об этом президент России Владимир Путин сказал патриарху Кириллу в поздравлении с днем тезоименитства.
«Самое главное для нас и для России – это строительство межконфессиональных отношений внутри страны, потому что нам всегда это важно, всегда нужно, но сейчас особенно нужно поддерживать единство многонационального и конфессионального российского народа», – отметил президент в поздравительной речи.
Патриарх Кирилл поблагодарил Путина и отметил его руководство в той части, которая касается отношения к церковной жизни, вообще к религиозной жизни российского народа. Патриарх заявил, что Россия не теряет своих религиозных убеждений и своей веры.
«Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизационного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны, с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом» – сказал представитель российской православной церкви.
24 мая отмечается день тезоименитства (именин) патриарха Кирилла. В этот день Русская православная церковь чтит святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – создателей славянской азбуки в IX в.