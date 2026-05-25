Силы ПВО сбили 173 беспилотника за ночь
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 173 беспилотника над регионами России за ночь, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки отразили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Крыма.
В Белгородской области дрон атаковал мирную жительницу села Зиборовка, когда они с мужем сажали картошку на огороде. Женщина получила ранение руки. По словам женщины, они с супругом услышали по рации предупреждение о приближении дрона и хотели укрыться от атаки в саду, однако беспилотник заметил их и взорвался прямо над ними.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев также рассказал об отражении массовой атаки в регионе. В результате ударов женщина получила осколочное ранение. Она отказалась от госпитализации, других пострадавших нет. Специалисты сняли перекрытие движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы.