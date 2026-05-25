Силы ПВО сбили 173 беспилотника за ночь

В Белгородской области дрон атаковал мирную жительницу села Зиборовка, когда они с мужем сажали картошку на огороде. Женщина получила ранение руки. По словам женщины, они с супругом услышали по рации предупреждение о приближении дрона и хотели укрыться от атаки в саду, однако беспилотник заметил их и взорвался прямо над ними.