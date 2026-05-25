CNY Бирж.10,533+0,03%TGKN0,005+0,38%BISVP11,23+2,93%IMOEX2 623,12-0,1%RTSI1 160,44-0,1%RGBI119,26-0,06%RGBITR783,81+0,03%
Политика

AntiDiplomatico: Запад не может оправдать удар ВСУ по общежитию в Старобельске

Западное общество не может оправдать атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на общежитие колледжа в Старобельске (ЛНР), где погибли молодые студенты, сообщило итальянское издание AntiDiplomatico.

«Трудно долго придерживаться мнения, что убийство молодых студентов может найти какое-либо оправдание в возмездии – или в карме, как мы предпочитаем говорить сегодня», – подчеркнули авторы материала.

Издание также пишет, что обычно ни один из ударов с украинской стороны «не подвергается критическому анализу». Запад не испытывает никаких сомнений и не озвучивает никаких словесных предостережений, однако атаку в Старобельске никак нельзя «сгладить на уровне повествования», говорится в статье.

24 мая более 50 представителей СМИ из 19 стран посетили Старобельск и увидели последствия удара по колледжу. Журналисты также посетили больницу, где проходят лечение раненые после атаки.

В результате ударов 22 мая в Старобельске 21 человек погиб, 63 пострадали. В момент атаки в здании колледжа находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Разрушения затронули как учебные аудитории, так и спальные помещения.

