AntiDiplomatico: Запад не может оправдать удар ВСУ по общежитию в Старобельске
Западное общество не может оправдать атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на общежитие колледжа в Старобельске (ЛНР), где погибли молодые студенты, сообщило итальянское издание AntiDiplomatico.
«Трудно долго придерживаться мнения, что убийство молодых студентов может найти какое-либо оправдание в возмездии – или в карме, как мы предпочитаем говорить сегодня», – подчеркнули авторы материала.
Издание также пишет, что обычно ни один из ударов с украинской стороны «не подвергается критическому анализу». Запад не испытывает никаких сомнений и не озвучивает никаких словесных предостережений, однако атаку в Старобельске никак нельзя «сгладить на уровне повествования», говорится в статье.
24 мая более 50 представителей СМИ из 19 стран посетили Старобельск и увидели последствия удара по колледжу. Журналисты также посетили больницу, где проходят лечение раненые после атаки.
В результате ударов 22 мая в Старобельске 21 человек погиб, 63 пострадали. В момент атаки в здании колледжа находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Разрушения затронули как учебные аудитории, так и спальные помещения.