VTBR89,05-0,85%CNY Бирж.10,51-0,19%IMOEX2 626,16+0,02%RTSI1 161,79+0,02%RGBI119,22-0,09%RGBITR783,520%
Главная / Политика /

В Чехии задержали митрополита Илариона за неизвестные вещества в автомобиле

Ведомости

Митрополит Иларион (Алфеев) был задержан в чешских Карловых Варах с четырьмя небольшими контейнерами с веществом белого цвета. Об этом сообщили в его Telegram-канале.

Инцидент произошел 24 мая после того, как митрополит покинул храм святых апостолов Петра и Павла. По версии защиты, автомобиль, в котором находились священнослужитель и сопровождавший его оператор, был остановлен без объяснения причин. После остановки сотрудники полиции сразу приступили к досмотру транспортного средства.

При этом результаты экспертизы, которая должна определить состав и происхождение вещества в контейнерах, пока отсутствуют. Сам митрополит категорически отвергает любую причастность к незаконному обороту наркотиков.

Защита также утверждает, что митрополита отвели в помещение автозаправки и не позволили наблюдать за досмотром.

По словам митрополита, произошедшему предшествовали месяцы давления и анонимных угроз. Он утверждает, что получал сообщения с требованиями покинуть место служения в Карловых Варах. Защита считает, что эти угрозы носили политический характер и были связаны с его российским происхождением и принадлежностью к Московскому патриархату.

