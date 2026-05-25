В Чехии задержали митрополита Илариона за неизвестные вещества в автомобиле
Митрополит Иларион (Алфеев) был задержан в чешских Карловых Варах с четырьмя небольшими контейнерами с веществом белого цвета. Об этом сообщили в его Telegram-канале.
Инцидент произошел 24 мая после того, как митрополит покинул храм святых апостолов Петра и Павла. По версии защиты, автомобиль, в котором находились священнослужитель и сопровождавший его оператор, был остановлен без объяснения причин. После остановки сотрудники полиции сразу приступили к досмотру транспортного средства.
При этом результаты экспертизы, которая должна определить состав и происхождение вещества в контейнерах, пока отсутствуют. Сам митрополит категорически отвергает любую причастность к незаконному обороту наркотиков.
Защита также утверждает, что митрополита отвели в помещение автозаправки и не позволили наблюдать за досмотром.
По словам митрополита, произошедшему предшествовали месяцы давления и анонимных угроз. Он утверждает, что получал сообщения с требованиями покинуть место служения в Карловых Варах. Защита считает, что эти угрозы носили политический характер и были связаны с его российским происхождением и принадлежностью к Московскому патриархату.