CNY Бирж.10,511-0,19%KZOS60,5+0,67%BLNG10,66-1,02%IMOEX2 627,24+0,06%RTSI1 162,26+0,06%RGBI119,21-0,1%RGBITR783,520%
СК осмотрел подорванный ВСУ газовоз «Арктик Метагаз» в Ливии

Следователи Следственного комитета России при поддержке МИД и Минобороны выехали в Ливию и осмотрели газовоз «Арктик Метагаз». Судно было подорвано в Средиземном море 3 марта 2026 г. при следовании из Мурманска в Китай.

Осмотр проводили с помощью беспилотных летательных и подводных аппаратов. Характер повреждений подтверждает внешнее воздействие взрывных устройств, сообщили в СК. Два из четырех резервуаров с газом разрушены, системы управления судном уничтожены полностью. Следователи изъяли бортовой самописец, его расшифровкой занимаются специалисты.

Признаков загрязнения окружающей среды и утечек топлива не обнаружено. Второй помощник капитана и матрос, пострадавшие при атаке, вылечены, им провели судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается, устанавливаются исполнители и организаторы преступления.

В результате атаки на «Арктик Метагаз», по данным Минтранса РФ, пострадали два члена экипажа, все 30 моряков были спасены. Минтранс оценил нападение как акт международного терроризма и морского пиратства. Удар был нанесен украинскими силами с побережья Ливии.

