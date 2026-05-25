СК осмотрел подорванный ВСУ газовоз «Арктик Метагаз» в Ливии
Следователи Следственного комитета России при поддержке МИД и Минобороны выехали в Ливию и осмотрели газовоз «Арктик Метагаз». Судно было подорвано в Средиземном море 3 марта 2026 г. при следовании из Мурманска в Китай.
Осмотр проводили с помощью беспилотных летательных и подводных аппаратов. Характер повреждений подтверждает внешнее воздействие взрывных устройств, сообщили в СК. Два из четырех резервуаров с газом разрушены, системы управления судном уничтожены полностью. Следователи изъяли бортовой самописец, его расшифровкой занимаются специалисты.
Признаков загрязнения окружающей среды и утечек топлива не обнаружено. Второй помощник капитана и матрос, пострадавшие при атаке, вылечены, им провели судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается, устанавливаются исполнители и организаторы преступления.
В результате атаки на «Арктик Метагаз», по данным Минтранса РФ, пострадали два члена экипажа, все 30 моряков были спасены. Минтранс оценил нападение как акт международного терроризма и морского пиратства. Удар был нанесен украинскими силами с побережья Ливии.