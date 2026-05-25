В элитном ТЦ Токио при распылении неизвестного вещества пострадали 20 человек
Около 20 человек пострадали в элитном торговом комплексе в центре Токио после того, как неизвестный распылил вещество внутри здания. Об этом сообщила The Guardian.
По данным полиции Токио, мужчина распылил вещество возле банкомата на первом этаже торгового центра, расположенного в престижном районе Гиндза. Представитель пожарной службы сообщил, что пострадавшие жаловались на резкий запах.
После происшествия улицу рядом с торговым комплексом перекрыли, к месту прибыли пожарные расчеты и машины скорой помощи. Сотрудники экстренных служб в защитных костюмах выводили посетителей из здания для осмотра. Как сообщает телеканал NHK, большинство пострадавших получили легкие травмы. Корреспондент AFP видел, как двух человек на носилках погрузили в машину скорой помощи.
Полиция расследует обстоятельства произошедшего. Несмотря на инцидент, посетители продолжали пользоваться боковыми входами торгового центра.