Политика

Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был доставлен в медицинский центр «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме вечером 25 мая, сообщает The Times of Israel со ссылкой на его канцелярию. В офисе главы правительства уточнили, что госпитализация связана с «неопределенным стоматологическим лечением».

76-летний политик в последние годы неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем. В апреле 2026 г. Нетаньяху сообщил, что прошел лечение от рака предстательной железы на ранней стадии. Опухоль размером менее 1 см была обнаружена во время планового обследования, и премьер предпочел «разобраться немедленно» с возможной угрозой.

В июле 2025 г. Нетаньяху пропустил заседание правительства из-за воспаления кишечника после пищевого отравления, сопровождавшегося обезвоживанием, и проходил внутривенное лечение. А в конце 2024 г. он успешно перенес операцию по удалению простаты в связи с доброкачественной гиперплазией.

