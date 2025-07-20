Нетаньяху пропустил совещание правительства из-за пищевого отравления

20 июля несколько высокопоставленных американских чиновников заявили порталу Axios, что Нетаньяху вышел из-под контроля, он слишком деструктивен и «постоянно все бомбит». Портал отмечает, что тревожные настроения в Белом доме наблюдаются на этой неделе несмотря на достигнутое при посредничестве США прекращение огня в Сирии.