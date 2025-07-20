Нетаньяху пропустил совещание правительства из-за пищевого отравления
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пропустил совещание правительства из-за воспаления кишечника после пищевого отравления, сообщило The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии министра.
В пресс-службе сообщили, что состояние здоровья Нетаньяху после дополнительных тестов признано хорошим. Сейчас он получает внутривенное лечение из-за обезвоживания, вызванного отравлением. В течение трех следующих дней премьер-министр будет отдыхать дома и оттуда управлять государственными делами.
The Times of Israel напомнил, что 75-летний Нетаньяху в последние годы часто страдает проблемами со здоровьем. В 2023 г. ему сделали операцию по установке кардиостимулятора – у премьер-министра Израиля много лет наблюдаются проблемы с сердечной проводимостью.
20 июля несколько высокопоставленных американских чиновников заявили порталу Axios, что Нетаньяху вышел из-под контроля, он слишком деструктивен и «постоянно все бомбит». Портал отмечает, что тревожные настроения в Белом доме наблюдаются на этой неделе несмотря на достигнутое при посредничестве США прекращение огня в Сирии.