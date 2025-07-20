Axios: чиновники Белого дома считают Нетаньяху деструктивным

По его словам, действия израильского премьера могут подорвать усилия президента США Дональда Трампа. Другой высокопоставленный американский чиновник также указал на обстрел церкви в Газе на этой неделе, после которого Трамп позвонил Нетаньяху и «потребовал объяснений». Еще один собеседник Axios сообщил, что в администрации Трампа растет скептицизм в отношении Нетаньяху. Портал отмечает, что тревожные настроения в Белом доме наблюдаются на этой неделе несмотря на достигнутое при посредничестве США прекращение огня в Сирии.