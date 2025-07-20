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Axios: чиновники Белого дома считают Нетаньяху деструктивным

Особое недовольство вызвал удар по церкви
Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вышел из-под контроля, он слишком деструктивен и «постоянно все бомбит», заявили порталу Axios несколько высокопоставленных американских чиновников.

«Биби вел себя как безумец. Он постоянно все бомбит», – сказал один из чиновников Белого дома.

По его словам, действия израильского премьера могут подорвать усилия президента США Дональда Трампа. Другой высокопоставленный американский чиновник также указал на обстрел церкви в Газе на этой неделе, после которого Трамп позвонил Нетаньяху и «потребовал объяснений». Еще один собеседник Axios сообщил, что в администрации Трампа растет скептицизм в отношении Нетаньяху. Портал отмечает, что тревожные настроения в Белом доме наблюдаются на этой неделе несмотря на достигнутое при посредничестве США прекращение огня в Сирии.

«Трамп пока воздерживается от публичной критики, и неясно, разделяет ли он разочарование своих советников. Не совсем ясно, разделяет ли он недавнюю обеспокоенность своих советников действиями Израиля в Сирии», – говорится в публикации.

Один из чиновников заявил, что бомбардировки в Сирии застали президента и Белый дом врасплох: «президенту не нравится, когда он включает телевизор и видит, как бомбы сбрасываются на страну, в которой он стремится к миру». По словам другого представителя Белого дома, Израиль не должен решать, вправе ли сирийское правительство «осуществлять суверенитет над своими гражданами и территорией». Официальные лица США предупредили, что «удача Нетаньяху и благосклонность Трампа могут иссякнуть».

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