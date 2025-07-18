Нетаньяху в разговоре с папой римским выразил сожаление из-за удара по церкви
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с папой римским Львом XIV выразил сожаление из-за попадания израильского снаряда в церковь Святого Семейства в секторе Газа. Об этом сообщил советник офиса политика Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.
Нетаньяху также передал искренние соболезнования семьям пострадавших. Кроме того, премьер проинформировал понтифика об усилиях Израиля по достижению соглашения об освобождении заложников и установлении 60-дневного режима прекращения огня в анклаве. Радикальная палестинская группировка «Хамас» до сих пор не ответила на эти усилия ни действиями, ни согласием.
17 июля Латинская патриархия Иерусалима – митрополия Римско-католической церкви на Святой земле – сообщила об ущербе и жертвах в результате израильской атаки по территории церкви Святого Семейства в Газе. Там осудили произошедшее и отметили, что удар поставил под угрозу жизни невинных людей.
В ходе предварительного расследования армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выяснила, что осколки снаряда попали в церковь по ошибке. В армии выразили сожаление о непреднамеренном ущербе, причиненном ударом. Инцидент будет расследован.