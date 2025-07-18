Нетаньяху в разговоре с папой римским выразил сожаление из-за удара по церкви

Нетаньяху также передал искренние соболезнования семьям пострадавших. Кроме того, премьер проинформировал понтифика об усилиях Израиля по достижению соглашения об освобождении заложников и установлении 60-дневного режима прекращения огня в анклаве. Радикальная палестинская группировка «Хамас» до сих пор не ответила на эти усилия ни действиями, ни согласием.