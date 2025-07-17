ЦАХАЛ выясняет причины попадания осколков снаряда по церкви в Газе
Во время предварительного расследования Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выяснила, что осколки снаряда попали в церковь Святого Семейства в секторе Газа по ошибке. Причины произошедшего выясняются. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.
В ЦАХАЛ заверили, что наносят удары исключительно по военным объектам и прилагают усилия для уменьшения ущерба гражданским лицам и религиозным структурам. В армии выразили сожаление о непреднамеренном ущербе, причиненном им.
17 июля Латинская патриархия Иерусалима – митрополия Римско-католической церкви на Святой земле сообщила о значительном ущербе и человеческих жертвах в результате израильской атаки по территории церкви Святого Семейства в анклаве. Там осудили произошедшее и указали, что удар поставил под угрозу жизни невинных людей, которые искали убежища в церкви.
The Times Of Israel опубликовала заявление канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором выражается сожаление из-за попадания снаряда в церковь в Газе. В нем говорится, что Израиль расследует инцидент.