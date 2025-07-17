ЦАХАЛ выясняет причины попадания осколков снаряда по церкви в Газе

17 июля Латинская патриархия Иерусалима – митрополия Римско-католической церкви на Святой земле сообщила о значительном ущербе и человеческих жертвах в результате израильской атаки по территории церкви Святого Семейства в анклаве. Там осудили произошедшее и указали, что удар поставил под угрозу жизни невинных людей, которые искали убежища в церкви.