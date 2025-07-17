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ЦАХАЛ выясняет причины попадания осколков снаряда по церкви в Газе

Ведомости

Во время предварительного расследования Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выяснила, что осколки снаряда попали в церковь Святого Семейства в секторе Газа по ошибке. Причины произошедшего выясняются. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.

В ЦАХАЛ заверили, что наносят удары исключительно по военным объектам и прилагают усилия для уменьшения ущерба гражданским лицам и религиозным структурам. В армии выразили сожаление о непреднамеренном ущербе, причиненном им.

17 июля Латинская патриархия Иерусалима – митрополия Римско-католической церкви на Святой земле сообщила о значительном ущербе и человеческих жертвах в результате израильской атаки по территории церкви Святого Семейства в анклаве. Там осудили произошедшее и указали, что удар поставил под угрозу жизни невинных людей, которые искали убежища в церкви.

The Times Of Israel опубликовала заявление канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором выражается сожаление из-за попадания снаряда в церковь в Газе. В нем говорится, что Израиль расследует инцидент.

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