Администрация президента Сирии подтвердила прекращение огня
Сирийская администрация объявила о всеобъемлющем прекращении огня во всех районах страны, силы безопасности начали развертывание в ряде районов для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и поддержания общественного порядка, передает телеканал Syria TV.
Израиль и Сирия, как стало известно ранее, при поддержке США договорились о прекращении огня в сирийской провинции Эс-Сувейда, где 13 июля вспыхнули столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. Власти Израиля приказали атаковать сирийскую армию в ответ на ее действия против друзской общины, также израильские военные два раза нанесли удар по зданию генштаба сирийской армии и по окрестностям президентского дворца в Дамаске.
Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа заявил, что ожесточенные столкновения между группировками на юге страны едва не вышли из-под контроля, но ситуацию помогло стабилизировать «вмешательство сирийского государства». Действия же Израиля, по его словам, привели к новой эскалации напряженности и подтолкнули страну к «опасному этапу, угрожающему ее стабильности». Это потребовало вмешательства американских и арабских посредников, отметил президент.
Аш-Шараа добавил, что сирийское государство поддержало Эс-Сувейду после смены власти и стремилось ее поддержать, но «некоторые злоупотребили городом и его ролью в достижении стабильности». По данным телеканала, глава государства также призвал племена соблюдать режим прекращения огня и выполнять распоряжения властей. При этом он предостерег от попыток преследования всей общины друзов и подчеркнул, что Сувейда является неотъемлемой частью государства, а друзы – «основополагающим элементом сирийского общества».