Администрация президента Сирии подтвердила прекращение огня

Израиль и Сирия, как стало известно ранее, при поддержке США договорились о прекращении огня в сирийской провинции Эс-Сувейда, где 13 июля вспыхнули столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. Власти Израиля приказали атаковать сирийскую армию в ответ на ее действия против друзской общины, также израильские военные два раза нанесли удар по зданию генштаба сирийской армии и по окрестностям президентского дворца в Дамаске.