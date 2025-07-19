Посол США в Турции сообщил о договоренности Израиля и Сирии прекратить огонь
Израиль и Сирия при поддержке США договорились о прекращении огня в сирийской провинции Эс-Сувейда, сообщил американский посол в Турции Том Баррак.
«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аш-Шараа при поддержке США договорились о прекращении огня, которое поддержали Турция, Иордания и ее соседи», – написал посол в X.
Вашингтон, как отметил Баррак, призывает друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и «вместе с другими меньшинствами построить новую, единую сирийскую идентичность в мире и процветании с соседями».
15 июля власти Израиля приказали атаковать сирийскую армию в ответ на ее действия против друзской общины в Эс-Сувейде, которые привели к блокированию автодороги, соединяющей регион с Дамаском. На следующий день израильские военные два раза нанесли удар по зданию генштаба сирийской армии и по окрестностям президентского дворца в Дамаске. После атак новое руководство Сирии достигло договоренности о перемирии с формированиями религиозного меньшинства друзов в провинции Сувейда.
17 июля Нетаньяху объявил о демилитаризации территории от Голанских высот до Друзских гор. По его словам, прекращение огня на юге Сирии и отвод сирийских войск к Дамаску стали результатом силовых действий Израиля.