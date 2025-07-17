Нетаньяху объявил о создании демилитаризованной зоны на части Сирии

15 июля власти Израиля приказали атаковать сирийскую армию в ответ на ее действия против друзской общины в Эс-Сувейде, которые привели к блокированию автодороги, соединяющей регион с Дамаском. На следующий день израильские военные два раза нанесли удар по зданию генштаба сирийской армии и по окрестностям президентского дворца в Дамаске.