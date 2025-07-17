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Нетаньяху объявил о создании демилитаризованной зоны на части Сирии

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о демилитаризации территории от Голанских высот до Друзских гор в Сирии. Об этом сообщила канцелярия политика.

«Мы установили четкую политику – демилитаризация территории к югу от Дамаска, от Голанских высот до Друзских гор. Вторая линия – защита друзов в Джебель-Друзе», – подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, прекращение огня на юге Сирии и отвод сирийских войск к Дамаску стали результатом силовых действий Израиля. Премьер-министр добавил, что Израиль продолжит защищать свои интересы и безопасность друзского населения в арабской республике.

15 июля власти Израиля приказали атаковать сирийскую армию в ответ на ее действия против друзской общины в Эс-Сувейде, которые привели к блокированию автодороги, соединяющей регион с Дамаском. На следующий день израильские военные два раза нанесли удар по зданию генштаба сирийской армии и по окрестностям президентского дворца в Дамаске.

После атак новое руководство Сирии достигло договоренности о перемирии с формированиями религиозного меньшинства друзов в провинции Сувейда.

МИД России осудил израильские атаки в Сирии и назвал их нарушением суверенитета страны и норм международного права. Российская сторона также выразила надежду, что реализация шагов по деэскалации ситуации будет способствовать снижению напряженности в регионе.

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