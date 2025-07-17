В МИД РФ осудили атаки Израиля в Сирии
В российском МИДе заявили, что атаки Израиля в Сирии являются нарушением суверенитета страны и норм международного права, а также заслуживают осуждения. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Российская сторона выразила надежду на то, что реализация шагов по деэскалации ситуации поспособствует снижению напряженности в регионе. Кроме того, в сообщении МИДа говорится, что путь к урегулированию лежит через диалог и укрепление национального согласия, уважение прав всех представителей и общин многоконфессионального сирийского общества.
Отмечается, что пострадавших в ходе столкновений среди граждан России нет.
15 июля израильские власти приказали атаковать сирийскую армию в ответ на ее действия против друзской общины в Эс-Сувейде, которые 13 июля привели к блокированию важной автодороги, соединяющей регион со столицей Сирии.
На следующий день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) два раза ударила по зданию генштаба сирийской армии и по окрестностям президентского дворца в Дамаске. Затем новые власти Сирии договорились о перемирии с формированиями религиозного меньшинства друзов в провинции Сувейда. На фоне обострения ситуации в Сирии 17 июля может пройти экстренное заседание Совета Безопасности ООН.