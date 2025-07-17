В МИД РФ осудили атаки Израиля в Сирии

Российская сторона выразила надежду на то, что реализация шагов по деэскалации ситуации поспособствует снижению напряженности в регионе. Кроме того, в сообщении МИДа говорится, что путь к урегулированию лежит через диалог и укрепление национального согласия, уважение прав всех представителей и общин многоконфессионального сирийского общества.