Совет Безопасности ООН может провести экстренное заседание по Сирии 17 июля
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии может пройти 17 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
16 июля Израиль вновь ударил по зданию генштаба сирийской армии и по окрестностям президентского дворца в Дамаске. Армия готовится перебросить две дивизии на Голаны, ожидая «несколько дней боев». Удар по генштабу попал в эфир Syria TV – журналистка выбежала из кадра из-за взрыва. По данным Reuters, есть погибшие и раненые.
В тот же день о своем ударе по входу в сирийский военный штаб сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Тогда в пресс-службе ведомства заявили, что ЦАХАЛ будет следить за «действиями режима против мирного населения друзов на юге Сирии».
15 июля правительство Израиля отдало приказ об атаках в отношении сирийской армии в ответ на ее действия против друзской общины в Эс-Сувейде, которые 13 июля привели к блокированию важной автодороги, соединяющей регион со столицей Сирии. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац посчитали необходимым немедленно ударить по силам сирийского режима и его вооружениям в этом районе.