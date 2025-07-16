Совет Безопасности ООН может провести экстренное заседание по Сирии 17 июля

15 июля правительство Израиля отдало приказ об атаках в отношении сирийской армии в ответ на ее действия против друзской общины в Эс-Сувейде, которые 13 июля привели к блокированию важной автодороги, соединяющей регион со столицей Сирии. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац посчитали необходимым немедленно ударить по силам сирийского режима и его вооружениям в этом районе.