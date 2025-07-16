Что известно об ударах Израиля по Сирии

Что известно об ударах Израиля по СирииЦАХАЛ атаковала более 160 целей после убийств друзов на юге страны
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 16 июля дважды нанесла удар по зданию генштаба вооруженных сил (ВС) Сирии в районе Дамаска. Кроме того, израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли авиаудар по окрестностям президентского дворца в столице Сирии.
Что известно о новом военном обострении на Ближнем Востоке – в материале «Ведомостей».
Почему Израиль нанес удары по Сирии
13 июля вооруженные формирования атаковали несколько населенных пунктов друзов в провинции Эс-Сувейда. Автодорога, соединяющая регион со столицей Сирии, была заблокирована. Местные друзские формирования самообороны вступили в противостояние с нападавшими. По данным сирийского оборонного ведомства, при столкновениях погибли свыше 30 человек, более 100 получили ранения. Среди погибших – 20 военнослужащих переходного правительства.
Через два дня, 15 июля, правительство Израиля отдало приказ об атаках в отношении сирийской армии в ответ на ее действия против друзской общины в Эс-Сувейде. Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху и Исраэль Кац посчитали необходимым немедленно ударить по силам сирийского режима и его вооружениям в этом районе. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований.
Одновременно с ударами по ВС Сирии на северной границе Израиля сотни друзов пытаются прорваться через забор из Мадждал-Шамса в Сирию в попытке добраться до своих сородичей в южной части друзской полосы, пишет Ynet. Чтобы остановить демонстрантов, ЦАХАЛ применяет слезоточивый газ и ведет огонь в воздух. «Это серьезный инцидент, который представляет собой уголовное преступление и ставит под угрозу общественность и силы ЦАХАЛа», – сказал представитель израильской армии.
Что атаковал Израиль
В ЦАХАЛ рассказали, что было совершено уже около 160 атак – в основном против целей в Эс-Сувейде и Дамаске, включая прямые удары по сирийским солдатам и атаку в центре столицы. По словам представителя армии Израиля, из-за сложности местности трудно отличить правительственные войска от боевиков.
Согласно докладу министерства здравоохранения Сирии, в результате израильских атак в Дамаске пострадали по меньшей мере девять человек.
По оценкам ЦАХАЛ, в сирийском А-Сувейде сейчас действует около 200 сотрудников службы общей безопасности, а на близлежащей периферии – около 1000 человек. Израиль объявил о планах развернуть две дивизии на Голанских высотах.
Источники в ЦАХАЛ сообщили, что военные готовы к многодневной кампании, чтобы убедить силы сирийского режима уйти из Эс-Сувейды и оставить сирийским друзам их автономию, пишет The Jerusalem Post.
Израильские военные сообщили о попытке «десятков подозреваемых» проникнуть на территорию Израиля из района деревни Хадер в Сирии. Одновременно с этим несколько израильских граждан пересекли границу и оказались на сирийской территории в районе деревни Мадждаль-Шамс. ЦАХАЛ проводит операцию по их безопасному возвращению. Деревни находятся примерно в 5 км друг от друга по обе стороны границы.
16 июля лидеры друзских общин в Израиле объявили о начале массовой забастовки в поддержку сирийских единоверцев, которые, по их мнению, подверглись нападению со стороны правительственных войск.
Что говорят лидеры Израиля
После ударов по зданию ВС Сирии Кац написал в социальной сети X, что «болезненные удары начались <...> ЦАХАЛ будет продолжать силовые действия в Эс-Сувейде, чтобы уничтожить силы, которые атаковали друзов, до полного вывода. Наши братья-друзы в Израиле, вы можете рассчитывать на то, что ЦАХАЛ защитит ваших братьев в Сирии. Премьер-министр и я взяли на себя обязательство – и мы его выполним».
Нетаньяху, в свою очередь, обратился к гражданам Израиля из друзской общины с просьбой не переходить границу и позволить израильской армии действовать самостоятельно.