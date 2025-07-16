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Что известно об ударах Израиля по Сирии

ЦАХАЛ атаковала более 160 целей после убийств друзов на юге страны
Анастасия Брянцева
Khalil Ashawi / REUTERS
Khalil Ashawi / REUTERS

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 16 июля дважды нанесла удар по зданию генштаба вооруженных сил (ВС) Сирии в районе Дамаска. Кроме того, израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли авиаудар по окрестностям президентского дворца в столице Сирии.

Что известно о новом военном обострении на Ближнем Востоке – в материале «Ведомостей».

Почему Израиль нанес удары по Сирии  

13 июля вооруженные формирования атаковали несколько населенных пунктов друзов в провинции Эс-Сувейда. Автодорога, соединяющая регион со столицей Сирии, была заблокирована. Местные друзские формирования самообороны вступили в противостояние с нападавшими. По данным сирийского оборонного ведомства, при столкновениях погибли свыше 30 человек, более 100 получили ранения. Среди погибших – 20 военнослужащих переходного правительства.

Через два дня, 15 июля, правительство Израиля отдало приказ об атаках в отношении сирийской армии в ответ на ее действия против друзской общины в Эс-Сувейде. Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху и Исраэль Кац посчитали необходимым немедленно ударить по силам сирийского режима и его вооружениям в этом районе. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований.

Одновременно с ударами по ВС Сирии на северной границе Израиля сотни друзов пытаются прорваться через забор из Мадждал-Шамса в Сирию в попытке добраться до своих сородичей в южной части друзской полосы, пишет Ynet. Чтобы остановить демонстрантов, ЦАХАЛ применяет слезоточивый газ и ведет огонь в воздух. «Это серьезный инцидент, который представляет собой уголовное преступление и ставит под угрозу общественность и силы ЦАХАЛа», – сказал представитель израильской армии.

Что атаковал Израиль

В ЦАХАЛ рассказали, что было совершено уже около 160 атак – в основном против целей в Эс-Сувейде и Дамаске, включая прямые удары по сирийским солдатам и атаку в центре столицы. По словам представителя армии Израиля, из-за сложности местности трудно отличить правительственные войска от боевиков.

Согласно докладу министерства здравоохранения Сирии, в результате израильских атак в Дамаске пострадали по меньшей мере девять человек.

По оценкам ЦАХАЛ, в сирийском А-Сувейде сейчас действует около 200 сотрудников службы общей безопасности, а на близлежащей периферии – около 1000 человек. Израиль объявил о планах развернуть две дивизии на Голанских высотах.

Источники в ЦАХАЛ сообщили, что военные готовы к многодневной кампании, чтобы убедить силы сирийского режима уйти из Эс-Сувейды и оставить сирийским друзам их автономию, пишет The Jerusalem Post.

Израильские военные сообщили о попытке «десятков подозреваемых» проникнуть на территорию Израиля из района деревни Хадер в Сирии. Одновременно с этим несколько израильских граждан пересекли границу и оказались на сирийской территории в районе деревни Мадждаль-Шамс. ЦАХАЛ проводит операцию по их безопасному возвращению. Деревни находятся примерно в 5 км друг от друга по обе стороны границы.

16 июля лидеры друзских общин в Израиле объявили о начале массовой забастовки в поддержку сирийских единоверцев, которые, по их мнению, подверглись нападению со стороны правительственных войск.

Что говорят лидеры Израиля

После ударов по зданию ВС Сирии Кац написал в социальной сети X, что «болезненные удары начались <...> ЦАХАЛ будет продолжать силовые действия в Эс-Сувейде, чтобы уничтожить силы, которые атаковали друзов, до полного вывода. Наши братья-друзы в Израиле, вы можете рассчитывать на то, что ЦАХАЛ защитит ваших братьев в Сирии. Премьер-министр и я взяли на себя обязательство – и мы его выполним».

Нетаньяху, в свою очередь, обратился к гражданам Израиля из друзской общины с просьбой не переходить границу и позволить израильской армии действовать самостоятельно.

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