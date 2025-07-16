Что известно об ударах Израиля по Сирии

После ударов по зданию ВС Сирии Кац написал в социальной сети X, что «болезненные удары начались <...> ЦАХАЛ будет продолжать силовые действия в Эс-Сувейде, чтобы уничтожить силы, которые атаковали друзов, до полного вывода. Наши братья-друзы в Израиле, вы можете рассчитывать на то, что ЦАХАЛ защитит ваших братьев в Сирии. Премьер-министр и я взяли на себя обязательство – и мы его выполним».