Рубио надеется на прекращение эскалации между Сирией и Израилем в ближайшие часы
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон надеется добиться деэскалации между Сирией и Израилем в течение ближайших часов.
Об этом он сказал во время встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Бахрейна. Трамп отказался комментировать сложившуюся ситуацию.
«Мы весь вечер и все утро ведем с ними переговоры – с обеими сторонами – и считаем, что движемся к реальной деэскалации. Надеемся вернуться к процессу помощи Сирии в восстановлении страны и достижении более стабильной ситуации на Ближнем Востоке, – сказал Рубио. – В ближайшие часы мы рассчитываем на подвижки в прекращении того, что происходило последние несколько часов».
Рубио назвал ситуацию «сложной».
«Очевидно, речь идет о давних исторических противостояниях между различными группами на юго-западе Сирии – бедуинами, друзской общиной. Все это привело к неприятной ситуации и, по-видимому, недоразумению между израильской и сирийской сторонами», – сказал он.
16 июля Израиль вновь ударил по зданию генштаба сирийской армии и по окрестностям президентского дворца в Дамаске. Армия готовится перебросить две дивизии на Голаны, ожидая «несколько дней боев». Удар по генштабу попал в эфир Syria TV – журналистка выбежала из кадра из-за взрыва. По данным Reuters, есть погибшие и раненые.
Ранее 16 июля о своем ударе по входу в сирийский военный штаб сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Тогда в пресс-службе ведомства заявили, что ЦАХАЛ будет следить за «действиями режима против мирного населения друзов на юге Сирии».
15 июля правительство Израиля отдало приказ об атаках в отношении сирийской армии в ответ на ее действия против друзской общины в Эс-Сувейде, которые 13 июля привели к блокированию важной автодороги, соединяющей регион со столицей Сирии. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац посчитали необходимым немедленно ударить по силам сирийского режима и его вооружениям в этом районе.