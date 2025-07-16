Рубио надеется на прекращение эскалации между Сирией и Израилем в ближайшие часы

«Мы весь вечер и все утро ведем с ними переговоры – с обеими сторонами – и считаем, что движемся к реальной деэскалации. Надеемся вернуться к процессу помощи Сирии в восстановлении страны и достижении более стабильной ситуации на Ближнем Востоке, – сказал Рубио. – В ближайшие часы мы рассчитываем на подвижки в прекращении того, что происходило последние несколько часов».