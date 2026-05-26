Совет глав спецслужб СНГ одобрил использование ИИ в работе органов безопасности

Члены Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств – участников СНГ одобрили концептуальный документ с рекомендациями по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) в деятельности органов безопасности. Стороны пришли к выводу, что ИИ-технологии необходимы для совершенствования научного потенциала и оперативных возможностей. 58-е заседание Совета состоялось на территории Иркутской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.