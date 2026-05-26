Совет глав спецслужб СНГ одобрил использование ИИ в работе органов безопасности

Ведомости

Члены Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств – участников СНГ одобрили концептуальный документ с рекомендациями по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) в деятельности органов безопасности. Стороны пришли к выводу, что ИИ-технологии необходимы для совершенствования научного потенциала и оперативных возможностей. 58-е заседание Совета состоялось на территории Иркутской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

На Совете также пришли к договоренностям по борьбе с деятельностью call-центров телефонных мошенников. Стороны рассмотрели меры в борьбе с терроризмом и экстремизмом, религиозным радикализмом и нейтрализацией транснациональной террористической активности.

В ходе мероприятия главы органов безопасности обсудили 18 вопросов повестки и подписали четыре решения, направленные на совершенствование уровня сотрудничества между спецслужбами стран СНГ. В Совете участвовали делегации из восьми стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Директор ФСБ России Александр Бортников выступил на заседании СОРБ. Он обратил внимание на биотеракты, цифровые лаборатории и угрозы со стороны Украины. Также на «полях» Совета состоялись заседания рабочих органов при СОРБ по конкретным направлениям оперативно-служебной деятельности.

