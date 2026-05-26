Российские войска взяли села Запселье и Рясное в Сумской области
Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над селами Запселье и Рясное в Сумской области, сообщило Минобороны РФ в Мах.
Населенные пункты брали подразделения группировки войск «Север», дополнило оборонное ведомство.
25 мая российская армия взяла под контроль село Добропасово в Днепропетровской области. Его брали подразделения «Востока».
21 мая подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Шестеровка в Харьковской области. 19 мая Минобороны сообщало о переходе под контроль российских сил населенного пункта Волоховка в Харьковской области. В операции также участвовали подразделения «Севера».