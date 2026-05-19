Армия России взяла под контроль Волоховку в Харьковской области

16 мая оборонное ведомство сообщало, что под контроль Вооруженных сил (ВС) России перешли населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области. Днем ранее, 15 мая, армия РФ взяла под контроль населенные пункты Чаривное Запорожской области и Чайковка Харьковской области. 14 мая ВС России установили контроль над Николаевкой в ДНР.