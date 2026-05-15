ВС РФ взяли Чаривное и Чайковку
Российская армия взяла под контроль населенные пункты Чаривное Запорожской области и Чайковка Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в Мах.
В оборонном ведомстве уточнили, что в Харьковской области действовало подразделение группировки войск «Север». Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника в Запорожской области.
14 мая Вооруженные силы России установили контроль над Николаевкой в ДНР. Населенный пункт брала «Южная» группировка войск.
2 мая российские военные взяли под контроль населенный пункт Мирополье Сумской области, а перед этим – село Покаляное в Харьковской области.