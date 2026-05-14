Армия России взяла под контроль Николаевку в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над Николаевкой в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.
Населенный пункт был освобожден подразделениями «Южной» группировки войск.
2 мая российские военные взяли под контроль населенный пункт Мирополье Сумской области, а перед этим – село Покаляное в Харьковской области. 28 апреля были освобождены Землянки в Харьковской области и Ильиновка в ДНР. 27 апреля под контроль ВС РФ перешли Ильичовка в ДНР и Таратутино в Сумской области.