Российские войска взяли под контроль село Покаляное в Харьковской области. Операцию провели подразделения группировки «Север» 30 апреля. 28 апреля были освобождены Землянки в Харьковской области и Ильиновка в ДНР. Землянки перешли под контроль РФ в ходе действий группировки «Север», Ильиновку взяли военнослужащие группировки «Южная».