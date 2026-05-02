Армия России установила контроль над Миропольем Сумской области
Войска России установили контроль над населенным пунктом Мирополье Сумской области, сообщает Минобороны России. Работу провели подразделения группировки войск «Север».
Российские войска взяли под контроль село Покаляное в Харьковской области. Операцию провели подразделения группировки «Север» 30 апреля. 28 апреля были освобождены Землянки в Харьковской области и Ильиновка в ДНР. Землянки перешли под контроль РФ в ходе действий группировки «Север», Ильиновку взяли военнослужащие группировки «Южная».
27 апреля под контроль сил РФ были взяты Ильичовка в ДНР и Таратутино в Сумской области.