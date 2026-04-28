ВС РФ взяли под контроль Землянки в Харьковской области и Ильиновку в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль села Землянки в Харьковской области и Ильиновку в ДНР, сообщило Минобороны.
Землянки брали подразделения группировки войск «Север», а Ильиновку – подразделения «Южной».
27 апреля оборонное ведомство сообщало, что российские войска установили контроль над селом Ильичовка в ДНР и селом Таратутино в Сумской области.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечал, что в марте – апреле российские военные взяли под контроль 34 населенных пункта и около 700 кв. км территории. С начала 2026 г., по его словам, под контроль перешли 80 населенных пунктов и более 1700 кв. км.