ВС РФ взяли под контроль Землянки в Харьковской области и Ильиновку в ДНР

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечал, что в марте – апреле российские военные взяли под контроль 34 населенных пункта и около 700 кв. км территории. С начала 2026 г., по его словам, под контроль перешли 80 населенных пунктов и более 1700 кв. км.