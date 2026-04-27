Минобороны заявило о взятии сел Ильичовка в ДНР и Таратутино в Сумской области

Российские войска установили контроль над селом Ильичовка в ДНР и селом Таратутино в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, за Ильичовку вели бои подразделения группировки войск «Запад», Таратутино заняли силы группировки «Север».

21 апреля Минобороны сообщало о взятии под контроль Гришина в ДНР и Ветеринарного в Харьковской области. Ветеринарное было занято подразделениями группировки «Север», Гришино – силами группировки «Центр».

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечал, что в марте – апреле российские военные взяли под контроль 34 населенных пункта и около 700 кв. км территории. С начала 2026 г., по его словам, под контроль перешли 80 населенных пунктов и более 1700 кв. км. Герасимов подчеркивал, что наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск «ведется на всех направлениях».

12 апреля пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что территориальные разногласия между РФ и Украиной заключаются «в считанных километрах». Так он комментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что переговоры упираются в спор о «нескольких квадратных километрах». По словам Пескова, России тогда оставалось освободить 17–18% территории ДНР, чтобы выйти на ее административные границы.

