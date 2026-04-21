Армия России взяла Гришино в ДНР и Ветеринарное в Харьковской области
Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над Гришино в Донецкой народной республике (ДНР) и Ветеринарным в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.
Ветеринарное было освобождено подразделениями группировки войск «Север», а Гришино – военными группировки «Центр».
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что в марте и апреле российские войска взяли под контроль 34 населенных пункта и около 700 кв. км территории. Всего с начала 2026 г. к российской армии перешли 80 населенных пунктов и более 1700 «квадратов».