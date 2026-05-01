Армия России взяла под контроль село Покаляное в Харьковской области
Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Покаляное в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Военные действия были проведены подразделениями группировки войск «Север» 30 апреля.
28 апреля ВС России взяли под контроль села Землянки в Харьковской области и Ильиновку в ДНР. Землянки брали подразделения группировки войск «Север», а Ильиновку – подразделения «Южной».
27 апреля оборонное ведомство сообщало, что российские войска установили контроль над селом Ильичовка в ДНР и селом Таратутино в Сумской области.