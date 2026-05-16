Российская армия взяла под контроль Боровую и Кутьковку в Харьковской области
Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Активные боевые действия проводили подразделения группировки войск «Запад».
О взятии Боровой и Кутьковки ранее также сообщал глава Генштаба Валерий Герасимов. В ходе инспекции группировки «Запад» он отметил успехи военнослужащих и поставил новые боевые задачи.
15 мая ВС РФ взяла под контроль населенные пункты Чаривное Запорожской области и Чайковка Харьковской области. 14 мая Вооруженные силы России установили контроль над Николаевкой в ДНР. Населенный пункт брала «Южная» группировка войск.