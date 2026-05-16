Герасимов проинспектировал группировку «Запад»Соединения и воинские части «Запада» ведут наступление по линии фронта в 350 км
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны.
Командующий «Западом» Сергей Кузовлев доложил Герасимову по обстановке. Группировка войск ведет активное наступление в полосе своей ответственности на фронте около 350 км.
Глава Генштаба отметил успехи, вручил госнаграды военнослужащим и поставил новые задачи.
В ходе посещения командного пункта одного из объединений «Запада» Герасимов заявил, что армия развивают наступление в западном направлении от Купянска в общем направлении на Шевченково. Здесь взяты Кутьковка, продолжаются бои в Великой Шапковке.
На богуславском и рубцовском направлениях взят населенный пункт Боровая, продолжаются уличные бои в Шийковке.
«20-я армия, завершив освобождение ЛНР, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области», – отметил Герасимов. Идут бои в Новом Мире, Дружелюбовке и Чернещине. Продолжается уничтожение формирований противника в Святогорске в ДНР.
Штурмовые подразделения продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана – крупного железнодорожного узла. Под контролем российской армии находится 85% города. Бои с ВСУ на территории нацпарка «Святые горы».
На пункте управления Южной группировки в конце апреля Герасимов заявил, что ЛНР полностью перешла под контроль ВС РФ. В марте и апреле российские войска взяли 34 населенных пункта и около 700 кв. км территории республики. Всего с начала 2026 г. под контроль российской армии перешло 80 населенных пунктов и более 1700 «квадратов».