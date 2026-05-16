Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 134,62-0,92%RGBI119,45+0,08%CNY Бирж.10,711-0,53%IMOEX2 633,84-0,94%RGBITR782,63+0,11%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Герасимов проинспектировал группировку «Запад»

Соединения и воинские части «Запада» ведут наступление по линии фронта в 350 км
Ирина Овчарова
РИА Новости
РИА Новости

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны. 

Командующий «Западом» Сергей Кузовлев доложил Герасимову по обстановке. Группировка войск ведет активное наступление в полосе своей ответственности на фронте около 350 км.

Глава Генштаба отметил успехи, вручил госнаграды военнослужащим и поставил новые задачи.

В ходе посещения командного пункта одного из объединений «Запада» Герасимов заявил, что армия развивают наступление в западном направлении от Купянска в общем направлении на Шевченково. Здесь взяты Кутьковка, продолжаются бои в Великой Шапковке.

На богуславском и рубцовском направлениях взят населенный пункт Боровая, продолжаются уличные бои в Шийковке.

«20-я армия, завершив освобождение ЛНР, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области», – отметил Герасимов. Идут бои в Новом Мире, Дружелюбовке и Чернещине. Продолжается уничтожение формирований противника в Святогорске в ДНР.

Штурмовые подразделения продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана – крупного железнодорожного узла. Под контролем российской армии находится 85% города. Бои с ВСУ на территории нацпарка «Святые горы».

На пункте управления Южной группировки в конце апреля Герасимов заявил, что ЛНР полностью перешла под контроль ВС РФ. В марте и апреле российские войска взяли 34 населенных пункта и около 700 кв. км территории республики. Всего с начала 2026 г. под контроль российской армии перешло 80 населенных пунктов и более 1700 «квадратов».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте