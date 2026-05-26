Политика

Рябков: эксперты «ядерной пятерки» встречались несколько недель назад в Марокко

Ведомости

Встреча «ядерной пятерки» (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай) состоялась несколько недель назад в Касабланке в Марокко, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Диалог в "ядерной пятерке" хоть и не был заморожен полностью, но ведется сугубо на рабочем уровне и затрагивает ограниченный набор тем», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Рябков отметил, что такие контакты не способны дать результат в виде практических деэскалационных мер. Одной из причин тому замминистра назвал турбулентную военно-политическую ситуацию, в которой страны крайне враждебны друг к другу.

23 мая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогла утвердить итоговый документ. Серьезнейшим препятствием, по мнению российской стороны, стала агрессия Израиля и США против Ирана, осуществленная якобы для «защиты» режима нераспространения.

