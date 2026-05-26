Участник программы «Время героев» стал советником управления президента

Участника программы «Время героев» Владислава Клепикова назначили на должность советника управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, сообщили в Telegram-канале программы.

«Аналитика и исследования, которыми мне предстоит заниматься, лежат в основе принятия государственных решений. Наш президент неоднократно подчеркивал: главное – это мнение и оценки наших граждан», – сказал Клепиков.

Как отметили представители «Времени героев», назначенный советник управления стал участником программы еще в июне 2025 г. Начальник управления, где будет работать Клепиков, Александр Харичев подчеркнул, что это молодой офицер с боевым опытом и здоровыми профессиональными амбициями. По его словам, он проявлял интерес к аналитической работе и до назначения.

Клепиков родился в 1999 г. в Ульяновске. Среди его наград два ордена Мужества, которые были ему вручены за боевые заслуги.

22 мая президент РФ Владимир Путин встретился с выпускниками первого потока программы «Время героев» в Кремле. Российский лидер отметил, что уже трое участников программы возглавили российские регионы (руководитель программы Мария Костюк стала главой Еврейской автономной области, участник первого потока Евгений Первышов – Тамбовской, а участник второго потока Александр Шуваев – врио главы Белгородской области). Еще 11 человек работают в администрации президента.

