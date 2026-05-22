Владимир Путин встретился с выпускниками программы «Время героев»Первый поток участников спецоперации завершил свое обучение в кадровой программе
Владимир Путин в Кремле 22 мая встретился с выпускниками первого потока программы «Время героев» – кадровой программы для участников специальной военной операции. Начал встречу президент с того, что высказался об ударе по студенческому общежитию в Старобельске ЛНР. По его словам, в ходе удара погибли шесть человек, 39 человек пострадали и 15 числятся пропавшими без вести. По словам Путина, никаких военных объектов рядом с общежитием нет, поэтому удар был именно по гражданской цели. Он вновь обратился к военнослужащим Украины, чтобы они не выполняли приказы.
Прокомментировал президент и последние коррупционные скандалы на Украине, заявив, что «всем очень хорошо известно, и на Украине, и в мире, украинская власть ворует на всем, просто на всем – дело дошло до военного имущества». Путин сказал, что МИДу дано поручение проинформировать международные организации об ударе, а Минобороны должно представить свои предложения ответа на удар ВСУ.
Путин сказал на встрече, что уже трое участников программы возглавили российские регионы (руководитель программы Мария Костюк стала главой Еврейской автономной области, участник первого потока Евгений Первышов – Тамбовской, а участник второго потока Александр Шуваев – врио главы Белгородской области). По словам Путина, 11 человек работают в администрации президента. Он пообещал, что тех участников программы, кто решит в этом году принять участие в выборах в Госдуму, власти обязательно поддержат.
Руководитель движения «Юнармия» Владислав Головин рассказал, что 13 человек из первого потока «Времени героев» подали заявление на участие в выборах в Госдуму (видимо, имеются в виду документы на участие в праймериз «Единой России»). По словам Путина, в разное время по-разному относились к тем, кто работает в этом представительном органе власти, но он чрезвычайно важный, поскольку люди, работающие там, принимают участие в подготовке законодательных актов, которые регулируют все аспекты жизни.
«И здесь очень важно взять с собой, а мы, безусловно, будем таких, как вы, поддерживать и в ходе предвыборной кампании, но очень важно взять с собой, конечно, все позитивное: и настрой, и готовность работать, и взять на себя ответственность, и где-то даже идти до конца. Это очень важно в политической работе, но этого недостаточно. Ведь для тех, кто приходит в органы власти, в том числе и в представительные органы власти, в законодательные, нужно иметь соответствующие знания, быть готовыми к работе над собой, повторю это в третий раз, с тем, чтобы отвечать ожиданиям людей, которые будут вас избирать», – заявил Путин. По его словам, он сам и администрация президента будут поддерживать участников спецоперации на выборах, но «в конечном итоге выбор за теми людьми, интересы которых вы будете представлять в парламенте».
Заместитель начальника департамента социального развития ОАО «РЖД», член «Единой России» Владимир Сайбель также высказался про выборы в Госдуму, на которые он собирается. По его словам, сейчас формируется новая программа «Единой России» на основе предложений граждан. Поэтому он предложил не ждать формирования самой программы, а реагировать на эти предложения сразу и решать те проблемы, с которыми обращаются граждане – многие из них по теме, связанной со спецоперацией. На это Путин ответил, что такие обращения возникают в том числе из-за каких-то сбоев в системе – в ЖКХ, социальной поддержке и т.д. Поэтому за такими сбоями нужно следить и их решать – в том числе будучи депутатом Госдумы.
О запуске программы «Время героев» президент объявил в послании Федеральному собранию в феврале 2024 г. Первый поток, на который отобрали 83 человека (79 мужчин и четыре женщины) из 44 000 поданных заявок, начал свое обучение в мае 2024 г. Целью программы, которая реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС, стала подготовка управленцев из числа участников спецоперации для их дальнейшей работы в органах власти.
Все участники программы получили госнаграды за участие в спецоперации.
Учеба включала шесть образовательных модулей. Участникам программы преподавали академические дисциплины вроде государственного и муниципального управления, финансов, экономики и т.д. В программе читали лекции известные политики и чиновники – зампред Совбеза Дмитрий Медведев, помощники президента Алексей Дюмин и Владимир Мединский, вице-премьеры Денис Мантуров, Александр Новак, Марат Хуснуллин и др. Также лекции читали федеральные министры, губернаторы, главы крупных компаний и госкорпораций. Высокопоставленные чиновники стали и наставниками участников программы.
В ходе обучения участники программы проходили стажировки, посещали российские регионы, а также участвовали в экспедициях, в частности, на атомном ледоколе дошли до Северного полюса. Кроме того слушатели посещали общественно-культурные мероприятия – спектакли Мариинского театра, выставки в Эрмитаже и Русском музее. В программу были вовлечены и супруги участников программы, к примеру, в «семейные выходные» было организовано обучение деловому этикету и походы и в театры.
Участники потока сейчас в третий раз встретились с президентом. Первый раз встреча проходила в мастерской управления «Сенеж» в июне 2024 г., когда программа только запустилась, во второй – в июне 2025 г. Путин встречался с участниками первого и второго потоков (на нем учатся 85 человек) программы в Кремле.
Из потока в 83 участника к 22 мая 2026 г. 70 человек получили назначения, еще восемь назначений состоятся в ближайшее время. Среди самых заметных назначений: Артем Жога стал полпредом президента в УрФО, Евгений Первышов – губернатором Тамбовской области, Артур Орлов – руководителем «Движения первых», Владислав Головин – главой «Юнармии». Некоторые из участников избрались в региональные парламенты, к примеру, Евгений Чинцов стал председателем гордумы Нижнего Новгорода. Пятеро выпускников программы приняли решение продолжить военную службу – они уже заняли или рассматриваются на должности в Минобороны и Росгвардии.
Известно, что 20 участников обеих потоков программы «Время героев» идут на выборы в Госдуму осенью 2026 г. Среди них, к примеру, Владислав Головин. Он один из кандидатов на вхождение в федеральную пятерку «Единой России». Кроме того 11 участников обоих потоков работают в администрации президента – в разных управлениях и в аппаратах полпредов.
В регионах также запущены подобные программы, на них всего отобрано более 5000 человек. Более 500 человек получили новые должности, более 150 участников избраны в законодательные органы власти в регионах.