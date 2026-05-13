Участники «Времени героев» и «Школы губернаторов» возглавили две области
Участники кадровых проектов «Время героев» и «Школа губернаторов» возглавили Белгородскую и Брянскую области.
Так, 13 мая президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева – участника второго потока кадровой программы для военных «Время героев» – на должность исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. На этом посту он сменил Вячеслава Гладкова, который ушел в отставку по собственному желанию.
По данным «Ведомостей», Гладков может занять пост посла России в Абхазии. Ранее также сообщалось, что он может перейти в федеральное правительство и стать заместителем министра.
Кроме того, тем же днем глава государства освободил от должности губернатора Брянской области Александра Богомаза. Врио главы региона назначен экс-председатель правительства Луганской народной республики (ЛНР) Егор Ковальчук – выпускник «Школы губернаторов».
6 апреля «Ведомости» сообщали, что Богомаз может подать в отставку. Эксперты тогда указали, что задержка с заменой губернатора связана с тем, что предложенная кандидатура врио главы Брянской области не получила одобрения.