Политика

Участники «Времени героев» и «Школы губернаторов» возглавили две области

Ведомости

Участники кадровых проектов «Время героев» и «Школа губернаторов» возглавили Белгородскую и Брянскую области.

Так, 13 мая президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева – участника второго потока кадровой программы для военных «Время героев» – на должность исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. На этом посту он сменил Вячеслава Гладкова, который ушел в отставку по собственному желанию.

По данным «Ведомостей», Гладков может занять пост посла России в Абхазии. Ранее также сообщалось, что он может перейти в федеральное правительство и стать заместителем министра.

Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента России

Кроме того, тем же днем глава государства освободил от должности губернатора Брянской области Александра Богомаза. Врио главы региона назначен экс-председатель правительства Луганской народной республики (ЛНР) Егор Ковальчук – выпускник «Школы губернаторов».

6 апреля «Ведомости» сообщали, что Богомаз может подать в отставку. Эксперты тогда указали, что задержка с заменой губернатора связана с тем, что предложенная кандидатура врио главы Брянской области не получила одобрения.

